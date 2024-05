Ihr viertes Studioalbum präsentiert La Yegros hochschwanger. Doch der lockige Wirbelwind aus den Anden fegt mit mehr Energie denn je vom argentinischen Hochland bis in die Clubs von Paris. Der Albumtitel "Haz" wurde zu einer Art Mantra für La Yegros:

"Ein Wort mit mehreren Bedeutungen, von denen mich zwei besonders ansprechen. Einmal steckt das Verb 'machen' drin – ein sehr kraftvolles Verb, denn machen bedeutet auch erschaffen. Und mit unseren kreativen Schöpfungen geben wir dem Leben doch erst Würze. Haz bedeutet aber auch Lichtstrahl. Licht, das uns den Weg weist, uns Orientierung schenkt und uns erleuchtet. Beide Bedeutungen reflektieren mich - besonders im Prozess der Entstehung des Albums." La Yegros

La Yegros singt auf "Haz" über einen Lebensabschnitt, der vom Auf und Ab zwischen Leidenschaft und Lieblosigkeit, Freude und Trauer, Euphorie und Angst bestimmt war. Und trotzdem klingt ihr neues Album durchweg hoffnungsvoll und nach überschwänglichem Leben in pulsierenden Metropolen wie auch in der Abgeschiedenheit des argentinisches Altiplano:

"Was den Sound betrifft, ist das Album eine eklektische Reise. Dynamisch, tanzbar und fröhlich. An manchen Stellen melancholisch und es gibt sogar fast aggressive Momente, mit schrillen, elektronischen Sounds. Andere Songs sind wieder ganz pur, zerbrechlich und reduziert... Außerdem haben wir wie immer unsere musikalische Wurzeln mit eingebracht, mit Rhythmen und Instrumenten aus Argentinien und ganz Lateinamerika."



La Yegros

Die Songs auf "Haz" sind wie gemacht für die Bühne und entstanden in einer Zeit, in der La Yegros nicht auftreten konnte. Die überschüssige Energie merkt man dem Album nun an. La Yegros stützt sich dabei auf zwei altbewährte musikalische Partner, die die Argentinierin schon seit über 20 Jahren begleiten: