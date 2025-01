João Selva wuchs als Sohn eines Pastors am Meer in Rio de Janeiro auf, wo die Wellen zu einem wichtigen Sinnbild für sein Leben wurden. Mit dem Titel seines dritten Soloalbums "Onda", zu Deutsch "Welle", greift er diese Metapher auf und verwebt sie mit seiner musikalischen Vision. Später soll er über ebendieses Meer fliegen und ein neues Leben in Frankreich starten, wo er mittlerweile seit rund 15 Jahren in Lyon lebt.

Welle als vielfältige Metapher

Wellen symbolisieren für Selva die Höhen und Tiefen des Lebens – ein ständiges Kommen und Gehen. Die Pandemie verstärkte Selvas Sehnsucht nach dem Meer und seiner Heimat. Als er aufgrund von Reisebeschränkungen nicht nach Brasilien kann, wird ihm die Kraft der Wellen auf seinen Körper umso bewusster. Ein Stipendium ermöglicht es ihm schließlich, für längere Zeit nach Brasilien zu reisen und die Inspiration für "Onda" zu finden. Der Titeltrack hat erst als klassischer Samba begonnen, doch in der Produktion mit Selvas Stammproduzenten Bruno Patchworks bekommt der Song eine karibische Note. Patchworks ist für seine funky und karibisch-inspirierten Sounds bekannt. João Selva sieht diese Mischung als eine symbolische Brücke über den Atlantik, die unterschiedliche Traditionen in seiner Musik vereint.

Geschichten von Bahia, Tanz und Trommeln

Ein Highlight des Albums ist der Song "Fantastica Bahia", João Selvas Liebeserklärung an den brasilianischen Bundesstaat, den er als "den Anfang Brasiliens" bezeichnet. Bahia hat Selva geprägt und ihm "die Werkzeuge gegeben, die Welt zu verstehen": Das liegt an der kulturellen und musikalischen Vielfalt der Region, seiner von dort stammenden Idole Gilberto Gil und Caetano Veloso und seine jahrzehntelange Verbindung zu Capoeira. Das ganze Album wirkt wie eine große Werbetafel für Bahia, das Meer und Samba. Der Track "Tambor chamou" hebt die zentrale Rolle von Trommeln und Tanz hervor. Für Selva sind Trommeln eine universelle Sprache, die über Kulturen und Generationen hinweggehen. Die Rhythmen laden nicht nur zum Tanzen ein, sondern erzählen auch Geschichten der gesamten Menschheit.