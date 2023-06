Album der Woche: Inna De Yard: "Family Affair"

Kurz darauf wurde der rebellische Reggae erfunden und sozialkritische und spirituelle Themen beherrschten das Geschehen. Auf "Family Affair" treffen die Nyabinghi-Welt und die Rocksteady-Welt aufeinander. In den minimalistischen Interpretation von Inna de Yard wird deutlich, welche zuckersüßen Melodien die Rocksteady-Ära hervorgebracht hat. Auch Keith & Tex klingen immer noch so frisch wie zu ihrer Teenagerzeit.

FRISCHE KLASSIKER

Neben Keith & Tex findet sich mit Johnny Osbourne ein weiterer Gigant der jamaikanischen Musikgeschichte auf "Family Affair". Sein Song "Truth And Rights" ist eine der wichtigsten Gerechtigkeits-Hymnen der Insel. Gemeinsam mit Winston McAnuff singt er den Soulklassiker "Baltimore", der in der Version von Nina Simone unsterblich wurde. Mit seinem rau-nasalen Gesang bringt Winston McAnuff das Baltimore-Gefühl nach Kingston. Vieles was man über die US-Ostküstenmetropole sagen kann, trifft auch auf die jamaikanische Hauptstadt zu: "Hard times in the city / In a hard town by the sea / Ain't nowhere to run to / There ain't nothin' here for free".