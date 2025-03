Spirituelle Dimension

Thematisch dreht sich "Tell Dem It's Sunny" vor allem um Transformation – um das Ablegen alter Muster, um Schmerz und Heilung, um spirituelle Erkenntnisse und das Finden der eigenen Mitte, geprägt dadurch, dass Greentea Peng inzwischen Mutter ist. Besonders deutlich wird das in "One Foot", einem Track, in dem sie sich direkt an das Göttliche wendet. Diese spirituelle Dimension ist ein zentrales Element des Albums – nicht als religiöses Dogma, sondern als persönliche Suche nach Wahrheit.

" Heartbreak for the club "

Doch "Tell Dem It's Sunny" ist kein Album der puren Einkehr. Tracks wie "Stones Throw" bringen Bewegung ins Spiel – eine Mischung aus Club-Ästhetik und melancholischem Storytelling. Greentea Peng verhandelt darin das Ende einer Beziehung und die Frage, ob sich Fehler jemals wirklich rückgängig machen lassen. Als "Heartbreak, but make it for the club" fasst sie die Musik selbst zusammen. Es ist diese Fähigkeit, Schmerz in Kunst zu verarbeiten, die das Album so eindrucksvoll macht.