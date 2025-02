Auf "Lay Low" bringt er nun einiges davon mit ein, aber es vermischt sich auch mit Eddie Chacons musikalischer Vita. Der Lo-Fi Sound von Hakim dominiert, am schönsten auf dem trippigen "Let the Devil In". Aber Chacon wollte auch Reminiszenzen an seine Vergangenheit auf dem Album haben: den wohlklingenden 90er-Soul-Pop von Charles & Eddie, den man auf dem Titeltrack heraushört. Und auch die Musik seiner Jugend: "Let You Go" klingt nach 70er-Jahre-Soul und hat diese twangige, ost-asiatisch klingende Gitarre, die der Wu-Tang Clan als Shaolin Soul bezeichnen und samplen würde.

Ein großer Verlust

Eddie Chacon war traurig, tieftraurig - über den Tod seiner Mutter, die in den Zehnerjahren verstarb. Aber er konnte jahrelang nicht darüber sprechen, geschweige denn singen. Bis jetzt. Er hat ihr viele, fast alle Songs auf dem Album gewidmet. Titel wie "End of the World" und "If I Ever Let You Go" sprechen Bände, wenn man um diese autobiographische Note weiß, funktionieren aber auch als traurige Break-Up-Songs.