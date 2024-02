Projekt einer langjährigen Freundschaft

Die vier Artists kennen sich seit über einem Jahrzehnt und haben sich schon in verschiedenen Musik-Projekten gegenseitig unterstützt. Ihr aktueller Fokus liegt aber auf "Dina Ögon".

"Als wir damit angefangen haben, habe ich gar nicht viel darüber nachgedacht, was daraus werden würde. Ich habe vor allem Musik gemacht und Lyrics geschrieben, die ich interessant fand. Für mich ist es eine fantastische Reise bislang. Auch das internationale Interesse hat mich überrascht - immerhin singe ich auf Schwedisch". Anna Ahnlund

Ihre Inspiration schöpfen sie aus der Musik aus ihrer Jugend in den 90er-Jahren, der Musik der 60er- bis 80er-Jahre, die bei ihren Eltern zu Hause lief, sowie aus musikalischen Entdeckungen in den Weiten des Internets. "Vielleicht ist es gerade jetzt so in der Musikwelt, dass es total in Ordnung ist, breit aufgestellt zu sein. Davon profitieren wir. Denn wir hören selbst ganz unterschiedliche Musik," sagt Bassist Love Örsan.