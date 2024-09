Möge der Funk mit dir sein

Cimafunk wird mit seinen energiegeladenen Konzerten aktuell als einer der größten Showkünstler gefeiert. "Pa' Tu Cuerpa" konserviert diese elektrisierende Live-Erfahrung und ist eine Hommage an die magische Connection mit seinen Fans. Der 35-jährige Musiker sagt: "Der Albumtitel ‚Für deinen Körper‘ steht für die Verbindung zwischen mir und meinem Publikum. Ab dem Moment, wenn ich auf der Bühne stehe, kommt es nicht mehr darauf an, wo wir sind, oder wer wir sind. Wir sind einfach Körper, die dem Rhythmus der Musik folgen. Das hat mich schon immer fasziniert, in diesem Moment sind wir alle gleich, wir sind hier, weil wir die Musik brauchen." Für Cimafunk sind Melodie, Rhythmus und Tanz körperliche Grundbedürfnisse wie Essen, Trinken und Atmen. Damit reiht sich das neue Album in die Serie der beiden Vorgänger "Terapía" - "Therapie" - und "Alimento" - "Nahrung" - ein.

Ode an die Weiblichkeit

Gleichzeitig verpasst er dem spanischen Wort Cuerpo eine weibliche Endung, weil für Cimafunk der Ursprung eines jeden Körpers in der Weiblichkeit liegt. Auch in den Lyrics der Songs auf "Pa' Tu Cuerpa" feiert er weibliche Selbstbestimmung und Ermächtigung. Etwa in seinem Feature mit dem kolumbianischen Duo Monsieur Périné aus Cali. Der Song "Catalina" feiert das selbstbewusste Auftreten von Sängerin Catalina García. Cimafunk sagt: "Wenn sie einen Raum betritt, spürt man die Elektrizität". Oder in der Pride-Hymne "Pretty", ein Feature mit New Orleans Bounce Ikone Big Freedia, in der es darum geht, die individuelle Schönheit in sich selbst und anderen zu entdecken und zu feiern. Und natürlich verehrt Cimafunk die Ladies auch in romantischer Hinsicht, zum ersten Mal teilt er in seiner Musik auf "Pa' Tu Cuerpa" auch Einblicke in sein Liebesleben.

Subtile, positive Botschaften

Schon auf seinen letzten beiden Alben hat Cimafunk darauf bestanden, unpolitisch zu bleiben. Wobei schon sein Künstlername ein Verweis auf sein Erbe als "cimarrón", also als Kubaner mit afrikanischen Wurzeln, ist, der sich erfolgreich gegen die Sklaverei aufgelehnt hat, seine musikalische DNA hinaus in die Welt trägt und ihr fortlaufend mit globalen Einflüssen erfrischende Updates verpasst. Subtil setzt er mit unermüdlicher Lebensfreude und selbstverständlichem Charisma Statements für Gleichberechtigung und den Blick über den Tellerrand. Seinen eigenen Horizont erweitert Cimafunk auf Reisen. Zwei Welt-Tourneen und Kollaborationen mit Stars aus dem Global Pop haben ihn seit der Pandemie bis nach Asien, Australien und Neuseeland gebracht. Ein Großteil der Songs auf "Pa' Tu Cuerpa" sind in dieser Zeit, auf diesen Reisen entstanden.

Reise durch den Global Pop

Seine Soundpalette aus afrokubanischen Rhythmen, karibischen Vibes und globalen Einflüssen wie Afrobeat, Perreo oder Latin-Pop erweitert Cymafunk auf "Pa' Tu Cuerpa" um geschmeidigen R'n'B. Wie zum Beispiel in "Dime" - ein schwüler Slowjam, der sich im Takt der schwankenden Palmen wiegt. Oder "Playa Noche" - Soundtrack für den Summer-Fling, in dem es um das gemeinsame Aufwachen nach einer romantischen Nacht am Strand geht. Neben seiner großen Liebe, dem Funk (Vorbild und Mentor George Clinton ist auf "Pa' Tu Cuerpa" auch wieder mit dabei) und seinem karibischen Erbe, klingt nun auch seine Zeit in Miami und New Orleans mit durch. Cimafunk nimmt uns auf seinem neuen Album mit auf seine ganz eigene Global-Pop-Reise. Mit den neuen Song geht es dann ab Oktober auch wieder auf Tour.