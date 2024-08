Vor gut vier Jahren ist Beabadoobee beinah unfreiwillig durch einen Track des kanadischen Rappers Powfu berühmt geworden. Der samplete für seinen Song "Death Bed" ihre allererste Single "Coffee" aus dem Jahr 2017. Schon vor diesem internationalen Hit wurde Beabadoobee vom angesagten britischen Label Dirty Hit gesignt und von der BBC auf die Liste der aussichtsreichsten neuen Künstler:innen des Jahres 2020 gesetzt. Sie alle hörten in Beabadoobees Songs eine Wärme und Aufrichtigkeit mit Popappeal heraus. Der Weg schien bereitet – und Bea, wie sie eigentlich heißt, ist ihn gegangen: Im vergangenen Jahr war sie z. B. Support Act von Taylor Swift auf deren "Eras"-Tour.

Verliebt in die 90s

Ein Grund für ihren Erfolg ist ihre Vorliebe für den Sound und die Ästhetik der 90er Jahre. Sie teilt sie mit Millionen Menschen, die - wie Bea selbst - damals noch gar nicht geboren waren. Beatrice Kristi Ilejay Laus kam im Jahr 2000 auf den Philippinen zur Welt und zog als Dreijährige mit ihren Eltern nach London. Als Teenagerin verliebte sie sich in den amerikanischen Alternative Rock der 90er und hörte jahrelang nur die Smashing Pumpkins und Sonic Youth. Dieser Sound prägte ihr Debüt-Album "Fake It Flowers" (2020).

Vielseitigkeit und Akzeptanz

Auf "Beatopia", ihrem zweiten Album aus dem Jahr 2022, wurde Beabadoobee dann musikalisch vielseitiger – blieb dabei aber immer nostalgisch. Eine Entwicklung, die sie auf ihrem neuen Album "This Is How Tomorrow Moves" fortsetzt. Die erste Single "Take a Bite" ist 90er Pop-Rock, "Real Man" ist ein Walzer im Stil der Beatles, "Everything I Want" softer Americana à la Norah Jones und "A Cruel Affair" ist eine Bossa Nova und knüpft an ihren Überraschungshit "The Perfect Pair" an. Insgesamt ist dieses dritte Album deutlich ruhiger geworden. Beabadoobee horcht in sich hinein, verarbeitet eine vergangene Beziehung und kommt zu der Erkenntnis, dass auch sie ihren Teil zum Break-Up beigetragen hat. Also: mehr Akzeptanz, gleich viel Wehmut, weniger Wut.

Rick Rubin lädt ein

Für den passenden Sound von "This Is How Tomorrow Moves" hat der legendäre Produzent Rick Rubin gesorgt. Der ist selbst ein Weltenwanderer, vor allem zwischen Rock und Rap, und hat ein paar der wichtigsten Alben der 90er Jahre produziert – von den Beastie Boys bis zu den Red Hot Chili Peppers. Rubin hat Beabadoobee in seine ebenso legendären Shangri-La-Studios in Malibu eingeladen. Ein großer Sprung, nicht nur über den Teich, sondern auch mental, sagt Bea, die bislang ihre Musik immer zuhause produziert hatte. Die neue Single "Beaches" erzählt von dem inneren Kampf, den sicheren Hafen zu verlassen, und vom Stolz und der Freude, am Ende für ihren Mut belohnt worden zu sein: mit einem leichtfüßigen und gefühlvollem Album für den Spätsommer.