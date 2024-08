"Ich glaube, dass man alles eben einfach jetzt machen sollte, was einem so am Herzen liegt, und auf gar keinen Fall warten sollte. Schon gar nicht auf etwas, was so weit in der Ferne liegt, weil die Geschichten dann manchmal so sind, dass man dann auch krank wird oder gar keine Lust mehr auf die Dinge hat oder was auch immer."

Ami Warning