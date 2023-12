Temporäre Festnahme in Ankara

Ein Ermittlungsverfahren einer Istanbuler Staatsanwaltschaft gegen Tuncay Özdamar, Leiter der türkischen Redaktion bei WDR COSMO, ist eingestellt worden. Das erfuhr Özdamar nach eigenen Angaben zu Wochenbeginn von seinem Anwalt in Istanbul, dem Menschenrechts-Juristen Veysel Ok. Özdamar war am frühen Morgen des 30. September bei seiner Einreise in die Türkei für eine Privatreise am Flughafen Ankara temporär festgenommen worden. Ihm wurde nach einem Abschnitt eines türkischen Anti-Terror-Gesetzes vorgeworfen, er habe "eine Person die in der Terrorismusbekämpfung aktiv ist zur Zielscheibe" gemacht.

Özdamar musste eine Nacht in einer Arrestzelle verbringen. Nach einer Anhörung vor einem türkischen Staatsanwalt via Videoschalte wurde er noch am 30. September freigelassen und konnte am 6. Oktober aus der Türkei nach Deutschland ausfliegen. Das Ermittlungsverfahren gegen ihn bestand jedoch weiterhin fort. Özdamar besitzt seit etwa 20 Jahren ausschließlich die deutsche Staatsbürgerschaft.