Hinter Gittern in Ankara

Tuncay Özdamar, geboren 1967 in der türkischen Provinz Kayseri, arbeitet seit 2005 für den WDR. Er ist seit vier Jahren Leiter der türkischen Redaktion von WDR COSMO. Seit rund 20 Jahren besitzt Özdamar ausschließlich die deutsche Staatsbürgerschaft. Vor zwei Monaten, am 30. September 2023, reist Özdamar in die Türkei, er möchte seine kranke Mutter besuchen. Am Flughafen Ankara wird er überraschend festgenommen – es liegt ein Haftbefehl gegen ihn vor. Özdamar wird nach einer Nacht in einer Arrestzelle und einer Anhörung freigelassen, kann am 6. Oktober die Türkei wieder Richtung Deutschland verlassen. Gegen ihn läuft in der Türkei jedoch weiterhin ein Ermittlungsverfahren – mit Bezug zu einem Anti-Terror-Gesetz. Die Vorwürfe erscheinen nach derzeitigem Recherchestand absurd.



Der WDR berichtet erst jetzt über den Fall, da die Berichterstattung signifikante private Auswirkungen für den Mitarbeiter haben kann. Dies musste zusammen mit Tuncay Özdamar gründlich abgewogen werden. Er unterstützt die Berichterstattung. Manche Details zum Ablauf seiner Festnahme lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Festnahme am frühen Morgen

Als er aus dem Flugzeug auf die nächtlichen Lichter von Ankara geschaut hat, habe er sich vor allem gefreut, sagt Tuncay Özdamar. "Ich habe hier meine Jugend verbracht, habe hier studiert, bis ich 1990 nach Deutschland gegangen bin." Bei der Privatreise in die türkische Hauptstadt will der WDR-Redakteur auch seine kranke Mutter zu besuchen. Diese hatte er zuletzt im Sommer vorangegangenen Jahres gesehen.

Der Flug von Köln in die türkische Hauptstadt verläuft problemlos, die Maschine landet gegen 1:30 Uhr Ortszeit. Doch schon bei der Passkontrolle am Esenboğa-Flughafen Ankara habe er das Gefühl gehabt, dass ihn der Beamte besonders kritisch mustere, erinnert sich Özdamar. Schließlich habe der Beamte ihn angewiesen, sich bei der Wache neben der Passkontrolle zu melden. Als Özdamar sich dort an einen Polizisten wendet, wird ihm offenbart: Bereits seit März 2022 läuft ein türkisches Ermittlungsverfahren gegen ihn. Es liegt zudem ein Haftbefehl gegen ihn vor. Der Haftbefehl liegt dem WDR vor, er wurde im November 2022 ausgestellt. Begründet wird er damit, dass Özdamar trotz Aufruf nicht bei der Staatsanwaltschaft erschienen sei und nicht erreicht habe werden können. Der Redakteur betont, er habe bereits seit vielen Jahren keine Meldeadresse mehr in der Türkei.

Özdamar erzählt, ein weiterer Polizist, der in Zivil die Wache betreten hat, habe ihn sofort geduzt und in unhöflichem Ton zu ihm gesagt: "Du hast Personen, die bei der Terror-Bekämpfung aktiv sind, zur Zielscheibe gemacht". Es gehe dabei um Tweets aus dem Jahr 2018 – ob er sich erinnere, was er gepostet hat. Özdamar betont, er habe in keiner Weise gewusst, welche Äußerungen gemeint sein sollten. "Du bleibst heute in Gewahrsam", habe ihm der Polizist dann gesagt. Mindestens für eine Nacht, wird Özdamar klar, muss er in eine Zelle. Und die Vergangenheit hat gezeigt: Untersuchungshaft, das kann in der Türkei mehrere Jahre dauern.

Glücklicherweise endete die Inhaftierung für den Redakteur nach einigen Stunden, er konnte die Türkei nach ein paar Tagen wieder Richtung Deutschland verlassen. Das Ermittlungsverfahren gegen ihn besteht aber weiterhin. Und Recherchen von WDR COSMO zeigen: Festgenommen wurde Tuncay Özdamar mutmaßlich aus geradezu grotesken Gründen. Seine Ermittlungsakte lässt für den Zustand der türkischen Justiz Schlimmstes vermuten.