Greta Thunberg, Luisa Neubauer und die Fridays For Future Demos gegen die Klimakrise bringen uns dazu über unser Verhalten, unseren Konsum, unseren Anteil am Klimawandel nachzudenken. Was können wir konkret tun? Wir könnten versuchen, was an unserem Shopping-Verhalten zu ändern, findet Club28-Reporter Jan Koch. Denn unser zweitliebstes Hobby ist Shopping. Und das muss doch auch nachhaltiger gehen. Jan reist nach Rumänien, dem angeblichen Billigproduktionsland für große Kleidungsmarken und nach Schweden in die einzige Re- und Upcycling-Mall der Welt. | video