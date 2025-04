COSMO liest – Sondersendung am Ostermontag

COSMO präsentiert fünf Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die ihre ganz eigenen Wege gesucht und gefunden haben, um die Wechselwirkungen von Politik und Leben auszuleuchten: Yasmin Shakarami begleitet queere jungen Menschen in einer muslimisch geprägten Gesellschaft, zwischen München und Qatar. Liz Moore hat ihre Story in einem Ferienlager in den 1970er Jahren in den USA und seziert dabei doch die zerrissene gesellschaftliche Gegenwart. Édouard Louis untersucht entlang der eigenen Biographie und mit Blick auf die Beziehungen seiner Mutter gesellschaftliche Gewalt-Strukturen in Frankreich. Gabriela Wiener thematisiert ebenfalls ihr eigenes Leben und macht dabei auch die Prägungen durch die Kolonialzeit in Peru sichtbar. Lavie Tidhar schreibt die Geschichte des Staates Israel neu und anders, als Politthriller mit Blick auf Korruption und Verbrechen, auch hier geht es um Persönliches und Politisches gleichermaßen.

Alles ist politisch, so zeigt sich in all diesen Geschichten. Es gibt kein Leben ohne Politik. Die Politik prägt das Leben, niemand kommt da drumherum. Aber es gibt natürlich Mittel und Wege, damit umzugehen. Freiheit und Selbstbestimmung zu haben oder zu erreichen. Die Literatur hat sehr viele solcher Wege und Mittel zu bieten, das ist eine ihrer großen Stärken in komplizierten Zeiten. Davon zeugen die Lesungen, die wir für unsere COSMO liest-Sondersendung zusammengestellt haben.