Yasmin Shakarami und Ulrich Noller über "Sturmflirren"



Ein Young Adult-Roman und eine Coming of Age-Story, in der Yasmin Shakarami erzählt von queeren jungen Menschen in einer muslimisch geprägten Gesellschaft, und zwar aus vollem Herzen. Präsentiert am 2.4. vom Buchladen Neusser Straße, KölnChella und COSMO im Altenberger Hof.