Viktoriaschule Aachen gewinnt WDR Schulchorwettbewerb

Drei Chöre treten in Aachen gegeneinander an

" Wir sind so glücklich! Ich kann es kaum glauben, dass wir gewonnen haben ", sagt

Jan Niklas Blankenhorn am Ende eines aufregenden Abends. Der 16-Jährige gehört zum Ensemble des Oberstufenchores der Viktoriaschule Aachen.



Sein Chor hat sich beim Finale des WDR Schulchorwettbewerbes am Freitagabend (08.06.2018) gegen den Kammerchor des Bischhöflichen Gymnasiums St. Ursula Geilenkirchen und den Schulchor des Königlichen Athenäums Eupen durchgesetzt. Unterstützt wurden alle drei Chöre bei der feierlichen Veranstaltung in Aachen vom WDR Rundfunkchor.

Professionelle Tonaufnahme und 360-Grad-Video

Das Publikum hat entschieden

" Das ist ein unglaubliches Gefühl. Wir haben damit gar nicht gerechnet, weil die Konkurrenz so stark war. Aber wir haben auch sehr viel Zeit und Mühe investiert ", sagt die 17-jährige Luisa Mandelartz. Das hat sich gelohnt, denn das Publikum hat sich nach den Auftritten der drei Chöre bei dem anschließenen Voting für die Schülerinnen und Schüler der Viktoriaschule Aachen entschieden.



Als Preis wartet eine professionelle Tonaufnahme in den WDR-Studios in Köln sowie der Dreh eines 360-Grad-Videos.

Von Jazz bis Klassik

Der Oberstufenchor der Viktoriaschule Aachen besteht aus rund 65 Schülerinnen und Schülern. Unter der Leitung von Urs Wörner erarbeiten sie geistliche und weltliche Chormusik aller Epochen und Stilrichtungen. Neben Jazzstandards und Arrangements aus der Popmusik reicht das Repertoire von polyphoner Vokalmusik aus der Renaissance über Werke aus Barock, Klassik und Romantik bis hin zu zeitgenössischer Musik.