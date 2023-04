Silo-Brand in Hagen

In dem Silo sind 2.000 Tonnen Holz gelagert - Brennmaterial für das Kraftwerk. Die Feuerwehr hatte am Sonntag zunächst versucht den Brand mit Stickstoff zu löschen. Weil das nicht klappte, wurde das Silo geöffnet und ein Bagger fing an, es leer zu räumen. Dadurch drang Sauerstoff in das Silo. Das hat den Brand dann nochmals richtig angefacht.

Wegen der Rauchgase rät die Feuerwehr Anwohnern vorsorglich Fenster und Türen zu schließen und Klima- und Lüftungsanlagen abzuschalten. Die Feuerwehr rechnet damit, noch einige Tage mit dem Einsatz beschäftigt zu sein.