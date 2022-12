WDR-Spendenaktion: Mehr als 9 Millionen Euro gegen den Hunger

Tränen beim "Weihnachtswunder"

Für das "WDR 2 Weihnachtswunder " als Teil der Spenden-Aktion waren am Sonntag vier WDR-Moderatoren in ein gläsernes Studio auf dem Dortmunder Hansaplatz eingezogen, wo auch der Weihnachtsmarkt stattfindet. Knapp fünf Tage haben Steffi Neu, Sabine Heinrich, Thomas Bug und Jan Malte Andresen dort gelebt und 108 Stunden am Stück aus dem Glashaus gesendet. Besucht wurden sie von Musikern, Comedians und natürlich ihren Hörerinnen und Hörern. Die konnten sich gegen eine Spende einen Song wünschen.

So hat beispielsweise eine Schulklasse der Fürstenbergschule aus Ense stolze 2.222 Euro für das WDR 2 Weihnachtswunder gesammelt. Die Klasse kam zu Besuch uns stimmte am Glashaus ein Friedenslied an, was die Moderatorinnen Steffi Neu und Sabine Heinrich sichtlich bewegte.