Ab 1. September verkaufen die Fahrerinnen und Fahrer in den Bussen des VRR nur noch Einzeltickets für Erwachsene und Kinder sowie Fahrradtickets zum direkten Fahrtantritt. Das eingeschränkte Angebot gilt laut VRR-Mitteilung auch für die Automaten in den Straßenbahnen im VRR-Gebiet. Auch die Bogestra mit Sitz in Bochum und die Essener Ruhrbahn machen bei der Änderung mit.

In einer Mitteilung dazu schreibt der VRR unter anderem: " Fahrgäste profitieren zukünftig von pünktlicheren Abfahrten an den Haltestellen und einem deutlich verlässlicheren Fahrplan. " Ob es überhaupt ein VRR -weites Problem mit Verspätungen bei Bussen und Straßenbahnen gibt, die mit dem Verkauf von Tickets zusammenhängen, konnte eine VRR-Sprecherin auf WDR-Nachfrage allerdings nicht sagen.

So oder so: Wer ab dem 1. September ein anderes Ticket als ein Einzelticket kaufen möchte, muss das künftig über Apps tun, in Kundencentern oder an Ticketautomaten an Bahnhöfen und Haltestellen.

Der VRR will weniger Papiertickets

VRR -Vorstandssprecher Oliver Wittke will in Sachen Digitalisierung noch viel weiter gehen. Er nennt die Änderung " einen ersten wichtigen Schritt. Die Reduzierung von Papiertickets und die Abschaffung der Entwerter " müssten folgen, heißt es in der Mitteilung.