Trump und Putin verhandeln: Was Ukrainer in NRW dazu sagen

US-Präsident Donald Trump will den Krieg in der Ukraine so schnell wie möglich beenden. Nach einem Telefonat mit Russlands Präsident Wladimir Putin liefen am Dienstag Gespräche ihrer Delegationen, um konkrete Friedensverhandlungen aufzunehmen. Bislang nicht dabei: Die von Russland angegriffene Ukraine und ihre wichtigen Partnerländer in Europa. Stattdessen gab es ein Ukraine-Treffen europäischer Länder in Paris.