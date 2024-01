Familie, Freunde, Weggefährten und prominente Politiker erwiesen ihm in der Evangelischen Stadtkirche in Offenburg die letzte Ehre. Schäubles Sarg war in eine Bundesflagge gehüllt. Sechs Polizisten hielten die Totenwache. Davor stand ein Herz aus roten Rosen mit der Aufschrift "Deine Ingeborg" - der letzte Gruß der Ehefrau.