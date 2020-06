Dann fragt die Erzieherin Vater Denis von Wijnen, ob die beiden Corona-Symptome hätten oder Kontakt zu Covid 19-Erkrankten, was er verneint. Das muss er schriftlich bestätigen. Küsschen durch die Stoffmaske und " Tschüß ".

Stundenzahl ist reduziert

Die Eltern kommen im Fünf-Minuten-Takt mit ihren Kindern in der Kita an. Auch Mania Obst ist berufstätig und froh, dass Sohn Finn wieder in die Kita darf. Auf Dauer sei es doch langweilig zu Hause und vor allem für die schulpflichtige Schwester schwer, wenn der Kleine den ganzen Tag rumspringen darf, während sie Aufgaben machen muss. "Und auch die Motivation der Eltern geht mal zu Ende" , so die Mutter.

"Zwei mal Happy Birthday singen - so lange muss man waschen!"

Die Kinder bleiben 35 statt der gebuchten 45 Stunden pro Woche. Ihre berufstätigen Eltern müssen die Jobs drumherum basteln. " Was bleibt uns anderes übrig ?", sagt Denis von Wijnen.

Keine Kuscheltiere

Dörte Schall und Nathalie Schmetz (l.)

" Wir wissen, dass das für manche berufstätigen Eltern, die in den vergangenen Wochen schon einige Herausforderungen meistern mussten, ein Problem ist, sind aber an die Vorgabe des Landes gebunden" , sagt Jugenddezernentin Dörte Schall. Kitas und Stadt haben für den Neustart gemeinsam Konzepte erarbeitet: strenge Hygieneregeln, zum Beispiel, dass die Kinder in kleinen Gruppen zusammen bleiben, es keine Buffets mehr gibt, häufiges Händewaschen - und Kuscheltiere müssen zu Hause bleiben.

"Kinder akzeptieren Regeln"

"Unsere obersten Ziele waren dabei, die Kinder zu fördern, die Bedarfe, die Eltern vorbringen, zu berücksichtigen, und den Schutz des Personals zu gewährleisten ", sagt Nathalie Schmetz, Fachberatung für die städtischen Kitas.

Das Corona-Monster will keiner haben

Erstes Fazit von Kita-Leiterin Barbara Bücheleres: "Eltern und Kinder machen prima mit. Die Kinder akzeptieren Regeln, wenn sie sie für sinnvoll halten. Es ist unsere Aufgabe, die Regeln zu erklären." Daan und Vito fvreuen sich: " Endlich wieder große Türme aus Bauklötzen bauen !"