Frauen für den Job begeistern

Mit flexiblen Arbeitszeiten und in Teilzeit soll der Job in der Lok attraktiver werden. Vor allem Frauen möchten die Bahnunternehmen in NRW damit für eine Umschulung zur Lokführerin begeistern. Aktuell sind Lokführer meistens Männer. Sie arbeiten in Schichten, sind lange unterwegs und weit von zuhause weg. Das mache den Job insbesondere für Frauen unattraktiv.

Mit dem Teilzeit-Angebot erschließen wir uns eine große Gruppe schulisch und beruflich gut ausgebildeter Arbeitskräfte. Heinrich Brüggemann, Projektleiter des Landesprogramms Fokus Bahn

Heinrich Brüggemann ist der Projektleiter des Landesprogramms Fokus Bahn. Mit diesem bemühen sich das Land NRW und die elf regionalen Bahnunternehmen seit fünf Jahren gemeinsam, neues Personal zu gewinnen. Die NRW-Landesregierung unterstützt das Vorhaben mit Millionenbeträgen. Durch das Programm konnten auch 200 Personen, die in den vergangen Jahren nach Deutschland migriert sind, als Lokführer qualifiziert werden - Sprachkurs inklusive.

Teilzeitkräfte zur Entlastung im Berufsverkehr

Das Teilzeitmodell ist für die Bahnunternehmen „Neuland“ gibt Brüggemann zu. „Andererseits können wir zusätzliche Kräfte für ein paar Stunden in den Stoßzeiten, wenn viele Pendler auf die Arbeit oder wieder zurück nach Hause wollen, sehr gut brauchen.“ Teilzeitkräfte könnten somit für spürbare Verbesserungen auf der Schiene sorgen, vor allem in den Stoßzeiten am Morgen und am späten Nachmittag.

Die meisten Lokführer machen keine klassische Ausbildung in der Bahn-Branche, sondern kommen aus einem anderen Beruf. Eine Umschulung in Vollzeit dauert 12 Monate. Jetzt beginnt im Oktober erstmal ein Kurs, in dem sich Quereinsteiger in Teilzeit umschulen lassen können - mit nur fünf Stunden pro Tag. Die Teilzeit-Umschulung dauert 16 Monate und soll langfristig dazu beitragen, dass im Regionalverkehr in NRW weniger Züge verspätet sind oder ausfallen.

