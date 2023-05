So gut ist unser Brot in NRW

Wie kommt unser Brot im Ausland an?

In den meisten Ländern eher als Nischenprodukt. Gerade Bäckereien gibt es dort einfach nicht so viele. "In Deutschland kaufen die Menschen immer noch 75 Prozent des Brotes in der Bäckerei und nur 25 Prozent im Supermarkt" , sagt Henning Funke, Geschäftsführer des Rheinischen Bäckerverbands. "In Österreich ist das Verhältnis umgekehrt: Da sind es nur 10 Prozent im Fachhandel und 90 Prozent in Discountern etc."

Trotzdem ist dem Verband wichtig zu betonen: Es gebe international viel Interesse an der deutschen Backkunst, Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ländern schauten sich alles genau an und lernten davon. Deutsches Brot - oder Brot im Allgemeinen - werde im Ausland wahrscheinlich nicht zum Kassenschlager. Aber zumindest unter Brotliebhabern sei Deutschland auch international hoch angesehen.