Diese Ankündigung sorgt in Frankreich bei Autofahrern für Aufregung: Ein Teil der etwa 4.000 Radarfallen im Land soll künftig auch den Abstand, die Gurtpflicht und das Handyverbot am Steuer überwachen. Einen Hinweis darauf, fanden Medien in einem Anhang der Haushaltsplanung 2025.

Demnach soll die Zahl der fest installierten Radarfallen im Land erhöht werden, mehrere Hundert sollen neben Tempo auch weitere Verstöße automatisch ahnden können.

Der französische Automobilklub "40 Millions d'automobilistes" läuft bereits Sturm gegen die neuen Blitzer. Er vermutet vor allem eine großangelegte staatliche Abzocke hinter den Plänen. " Die neuen Radargeräte haben keine echten Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit, sondern dienen lediglich der Verfolgung größerer finanzieller Interessen ", erklärte der Automobilklub.

Ist so etwas auch in Deutschland möglich? Wo gibt es solche Super-Blitzer schon? Und was kann die nächste Generation an Blitzern noch alles? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was kann die nächste Generation an Blitzern alles?

Das Unternehmen Jenoptik ist einer Firma aus Monheim am Rhein in NRW, die verschiedene Messanlagen produziert und auch in Deutschland bei der Geschwindigkeitsüberwachung tätig ist. Laut dem Unternehmen gibt es nicht den einen Super-Blitzer, der alle Fähigkeiten in sich vereint. Vielmehr gebe es verschiedene Systeme, die unterschiedliche Funktionen abdeckten.

Einige Systeme können beispielsweise helfen, Gurt- und Handyverstöße zu ahnden, andere Systeme können dagegen Geschwindigkeitsverstöße und die Missachtung von roten Ampeln aufzeichnen. Thomas Müther vom ADAC sagt hierzu: " Einfach hochrüsten kann man nichts, weil für unterschiedliche Verstöße auch unterschiedliche Sensoren eingesetzt werden ".

Ist der Einsatz von Super-Blitzern auch in Deutschland möglich?

Die Gewerkschaft der Polizei hatte Anfang des Jahres die Einführung von Handyblitzern, sogenannten Monocams, in ganz Deutschland gefordert. Rheinland-Pfalz hat diese Monocams 2022 getestet. Für ihre Einführung müsste jedoch das Polizei- und Ordnungsbehördengesetz in dem Bundesland geändert werden.

Verkehrsrechtler Arnd Kempkens erklärt gegenüber dem WDR, dass es nicht so einfach sei, solche Superblitzer in Deutschland einzusetzen. Man müsse aufpassen, dass sie nicht gegen die " Datenschutzgrungverordnung oder Persönlichkeitsrechte verstoßen ".