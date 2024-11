Sexuelle Übergriffe bis hin zur Vergewaltigung

An die Frauenberatung in Düsseldorf wenden sich laut Hallenga viele Frauen nach sexuellen Übergriffen in Bus und Bahn. Diese reichten von verbaler Belästigung über Exhibitionisten bis hin zur Vergewaltigung. Selbst eine sexuelle Belästigung durch einen der Fahrer an einer Endstation sei schon vorgekommen.

"Extra-Waggons für Frauen signalisieren, dass Frauen selbst für ihren Schutz zu sorgen haben." Etta Hallenga, Mitarbeiterin der Frauenberatung Düsseldorf

Die objektive Gefahr, Opfer von Gewalt zu werden, sei nachts für Männer zwar größer, sagt Tönjes, aber der VCD-Sprecher und Hallenga sind sich einig, dass allein die Angst vieler Frauen, nachts den ÖPNV zu nutzen, inakzeptabel sei. Die Zahl der sexuellen Übergriffe in Bussen und Bahnen bezifferte die NRW-Landesregierung im Januar mit 1.078 von 2018 bis 2022.

Hallenga wünscht sich Gesellschaft mit mehr Zivilcourage

Trotz der großen Angst und der tatsächlichen Übergriffe hält Hallenga eine "Separierung" von Frauen in eigenen Waggons nicht für die beste Lösung: " Man muss etwa aufpassen, dass Frauen hinterher nicht vorgeworfen wird, wenn sie in gemischten Abteilen zu Opfern werden. " Sie hätten sich ja in das Frauen-Abteil setzen können. So drohe eine Umkehr der Schuldfrage, der Frauen bei sexuellen Übergriffen oft ausgesetzt seien.

Hallenga betont, dass es eine " hundertprozentige Sicherheit " nicht gebe, aber dass Frauen sich im öffentlichen Raum sicherer fühlten, sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Neben der besseren Beleuchtung für ein höheres Sicherheitsempfinden setzt sie vor allem auf eine Förderung der Zivilcourage in der Gesellschaft: " Hinsehen, eingreifen und was machen. Man muss sich nicht selber in Gefahr bringen, man kann die 110 anrufen. " Nur Nichtstun dürfe keine Option sein.

Ähnlich wie Hallenga sieht auch der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen nicht primär den ÖPNV , sondern vor allem die Gesellschaft in der Pflicht: " Wir müssen in allen Lebensbereichen gegen sexualisierte Gewalt vorgehen. Präventiv und restriktiv ", sagte VDV -Geschäftsführer Alexander Möller am Mittwoch.

Unsere Quellen:



Gespräch mit Etta Hallenga von der Frauenberatung Düsseldorf

Gespräch mit Iko Tönjes, Sprecher des NRW-Landesverbandes vom Verkehrsclub Deutschland

Bundeskriminalamt

Nachrichtenagentur dpa

