Modeshop Shein aus China: Billig und unnachhaltig?

Bei Shein heißt es: " Wir glauben, dass die Schönheit der Mode für alle zugänglich sein sollte, nicht nur für die wenigen Privilegierten. " Und weiter: " Wir verwenden On-Demand-Fertigungstechnologie, um Lieferanten mit unserer agilen Lieferkette zu verbinden, Lagerabfälle zu reduzieren und es uns zu ermöglichen, eine Vielzahl erschwinglicher Produkte an Kunden auf der ganzen Welt zu liefern ."

Greenpeace entdeckt gefährliche Chemikalien

Schaufensterpuppen des ersten permanenten Showrooms des chinesischen Fast-Fashion-Riesen Shein in Tokio

Doch es gibt auch Kritik. Die kommt unter anderem von der Umweltschutzorganisation Greenpeace. " Dieses Geschäftsmodell beruht auf der Ausbeutung von Umwelt und Menschen, es setzt gezielt auf eine mangelnde Durchsetzung von Gesetzen zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit von Arbeiter:innen und Konsument:innen - sowie des Klima- und Umweltschutzes ", heißt es in einem Bericht von November 2022.

In einer speziellen Untersuchung wurde geschaut, ob und wie sehr Chemikalien bei der Produktion verwendet werden. Dafür kaufte Greenpeace 42 Shein-Artikel und ließ sie analysieren. " Die Ergebnisse aus dem Labor lassen keine Zweifel offen: Shein nimmt für den Profit fahrlässig Risiken für Umwelt und Gesundheit in Kauf ", sagt Greenpeace. So hätten 15 Prozent der Produkte gefährliche Chemikalien enthalten, die über dem gesetzlich erlaubten EU -Grenzwert lägen.

In einer Erklärung zur Umweltverträglichkeit heißt es von Shein, dass der Umweltschutz " wichtig " sei und man jeden Tag " hart " daran arbeite, "unsere Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren" . Von den Lieferanten werde verlangt, dass sie die Gesetze und Vorschriften in den entsprechenden Ländern " strikt einhalten ".

Woher kommt die Baumwolle?

Doch auch bei einem anderen Thema steht der chinesische Modehändler im Fokus. Es geht um die Herkunft der verwendeten Baumwolle. Schon lange gibt es den Verdacht, dass Baumwolle in bekannten Modemarken unter Zwangsarbeit in China geerntet oder weiterverarbeitet werden soll. Das Reportageformat STRG_F des NDR hat sich damit im vergangenen Jahr beschäftigt. " In Klamotten von Shein und anderen Marken könnte Baumwolle aus Zwangsarbeit drinstecken. Und zwar aus der abgeschotteten Region Xinjiang in China. Dort sollen Menschen zur Arbeit auf Baumwollfeldern und zum Nähen in Fabriken gezwungen werden ", sagt Reporter Manuel Daubenberger.

