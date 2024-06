ÖPNV: Sind Seilbahnen auch für NRW eine Lösung?

Seilbahnen als Transportmittel kennen die meisten aus dem Urlaub in den Bergen. Inzwischen denken aber auch Städte über Seilbahnen als Alternative zu Bus und Straßenbahn nach. So könnten Pendler über den Dächern der Stadt zur Arbeit, zum Einkaufen oder nach Hause fahren. In Nordrhein-Westfalen verfolgen etwa Duisburg, Herne und Bonn konkrete Pläne.

Auf der Messe "Cable Car World" in Essen beschäftigen sich am Dienstag und Mittwoch (4. und 5. Juni) Fachleute mit urbanen Seilbahnen für den Nahverkehr. Dominik Berndt, Projektleiter der Messe, ist von den Vorteilen einer Seilbahn überzeugt: "Man braucht keinen Fahrplan und kann geräuscharm schweben." Außerdem sei der Bau einer Seilbahn schnell umzusetzen.

Herne und Duisburg wollen Seilbahnen in neue Stadtviertel

In Duisburg beispielsweise gibt es Pläne für eine Seilbahn mit sieben Stationen vom Hauptbahnhof bis ins neue entstehende Stadtviertel "Sechs Seen Wedau". Ein Projektteam soll die nächsten Schritte planen. In Herne soll eine Seilbahn vom Hauptbahnhof in Wanne-Eickel über eine Strecke von einem Kilometer bis zu einem neuen Technologiezentrum gebaut werden. Oberbürgermeister Frank Dudda glaubt an eine soziale Wirkung: "Viele Studien zeigen, dass man ein anderes Gefühl von Lebensqualität in der Stadt bekommt, wenn man so ein modernes Verkehrsmittel hat."