Scharlach bei Kindern: So ist die Lage in NRW

" Achtung, wir haben Scharlach !", solche Zettel hängen derzeit an vielen Kita-Türen in NRW . Die Scharlach-Welle hält auch jetzt im Frühling weiter an. Viele Kinder und Jugendliche haben aktuell eine Gruppe-A-Streptokokken-Infektion - wozu auch Scharlach gehört.

Scharlach gilt als klassische Kinderkrankheit, kann aber auch Erwachsene treffen. Eine Scharlach-Erkrankung verläuft meistens mild. In vielen Fällen kann auf eine Antibiotikagabe sogar verzichtet werden. Sollte ein Antibiotikum nötig sein, schlagen in der Regel gängige Mittel wie "Penicillin V" gut an.

Wunschantibiotikum gegen Scharlach oft nicht verfügbar

Thomas Preis, Vorsitzender des Apothekerverbands

Für 13 Antibiotika, darunter auch "Penicillin V" gibt es derzeit laut Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte einen Lieferengpass. Thomas Preis, Vorsitzender des Apothekerverbands Rheinland e.V. bestätigt diesen Mangel für seine Region. Im Fall von Antibiotika, die gegen Scharlach helfen, ist oft das Wunschmedikament nicht verfügbar.

"Mancher Kinderarzt stellt direkt zwei Antibiotika-Rezepte aus in der Hoffnung, dass wenigstens ein Medikament vorrätig ist." Thomas Preis, Vorsitzender des Apothekerverbands Rheinland e.V.

Warnung: nicht auf andere Antibiotika ausweichen

Dr. Petra Zieriacks, Berufsverband Kinder- und Jugendärzte Nordrhein

Und genau hier sieht die Kinderärztin Dr. Petra Zieriacks vom Berufsverband Kinder- und Jugendärzte Nordrhein ein Problem. " Bei Scharlach wird die Gabe von Penicillin empfohlen und nicht ein Breitbandspektrum-Antibiotikum ", erklärt Zieriacks. Dies sei wichtig, um die Zahl der Antibiotikaresistenzen nicht noch weiter zu steigern. Schon jetzt warne die WHO vor Antibiotikaresistenzen.

Auch die Kinderärztin Dr. Andrea Dickmanns aus Grefrath guckt besorgt auf die Situation: " Kinder erkranken nach Absetzen des Antibiotikums an derselben Infektion wieder, teils nach wenigen Tagen ." Sie führt das auf die starke Verbreitung der Krankheit zurück und auf den Mangel an passgenauen Antibiotika.

"Zu normalen Öffnungszeiten der Apotheken kann ich den Eltern empfehlen, dass sie mehrere Apotheken abtelefonieren, um herauszubekommen, ob noch eine Apotheke das Medikament besorgen kann, beziehungsweise vorrätig hat." Dr. Petra Zieriacks, Berufsverband Kinder- und Jugendärzte Nordrhein

Gerade sehr junge Kinder bekommen Antibiotika in Saftform. An Scharlach erkranken allerdings meistens Kinder zwischen drei und 15 Jahren, die nach Rücksprache auch schon Tabletten einnehmen könnten, so Dr. Oliver Funken, Chef des Hausärzte-Verbands Nordrhein.