Wie beim Rosenmontagsumzug in Düsseldorf sind auch in Köln berittene Karnevalisten Teil des Zuges. Der Deutsche Tierschutzbund hatte im Vorfeld an die Veranstalter von Karnevalsumzügen appelliert, keine Pferde bei den Aufmärschen mitzuführen. Der närrische Trubel sei für die Tiere eine große Belastung.