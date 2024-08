Eine Zeitkapsel für die Zukunft im Boden der Kölner Messe  

Ein Orden vom Rosenmontagszug, ein Maskottchen von der Fußball-EM und natürlich aktuelle Fotos vom Messegelände. Doch auch persönliche Zukunftsgrüße packt Koelnmesse-Chef Gerald Böse in den Zylinderbehälter aus Edelstahl. Ein winziges Kölschglas aus Lego, für das sein Sohn mittlerweile zu alt sein wird, wurde ebenfalls in die Zeitkapsel gepackt.

Anlässlich des einhundertsten Jubiläums der Kölner Messe will die verantwortliche Gesellschaft heute den Grundstein für den nächsten runden Geburtstag in 50 Jahren legen. Erst am 11. Mai 2074 soll die Zeitkapsel wieder aus dem Boden geholt werden und den Öffnenden einen Eindruck davon verschaffen, was Kölnerinnen und Kölner im Jahr 2024 bewegt hat.

Diese Gegenstände sollen 2074 zeigen was die Kölner heute bewegt hat.

Gedruckte Tageszeitungen als Antiquität der Zukunft

Bei der feierlichen Befüllung steckt Böse auch mehrere Kölner Tageszeitungen des Jubiläumstags in die Zeitkapsel. "Die könnte es in 50 Jahren vielleicht gar nicht mehr geben“ , lacht er und steckt sie zusammen mit einer FFP2-Maske und einem Corona-Test in den Zylinder. Schließlich war das Deutzer Messegelände während der Corona-Pandemie das größte Impfzentrum der Stadt.

Im Fundament des neuen Messe-Gebäudes soll die Zeitkapsel 50 Jahre liegen bleiben.

Ein besonderer Gegenstand, den der Kölner Dombaumeister Peter Füssenich beisteuert, ist ein Stein von einem der Domtürme. 160 Jahre lang war er Teil des Wahrzeichens, bevor er ausrangiert wurde. Damit niemand die Zeitkapsel zu früh öffnet, wurde sie an Ort und Stelle direkt verschweißt.

Segnung für neues Messegebäude

Direkt am Fundament des neuen Event- und Kongresszentrums Confex hat die Zeitkapsel ihre vorläufige Ruhestätte bekommen. Die Verschlussplatte ist mit dicken Schrauben gesichert und wird noch einmal extra verschweißt.

Damit das im Frühjahr eröffnete Messegebäude bis zum Jubiläum 2074 ein friedlicher Ort des Handels und Austauschs bleibt, wurde es von Domdechant Robert Kleine anschließend noch mit Weihwasser gesegnet. Gute Aussichten, dass die Kölner Messe auch in 50 Jahren noch erfolgreich ist und einen Gruß aus der Vergangenheit öffnen kann.

