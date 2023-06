Hackerangriff auf Rheinische Post Mediengruppe: Webseiten nicht erreichbar

Nach einem Cyberangriff sind die Online-Portale der Rheinische Post Mediengruppe am Samstag stark eingeschränkt. Der Angriff habe am Freitagabend zu einer technischen Störung bei einem hauseigenen IT -Dienstleister geführt, erklärte das Düsseldorfer Medienhaus am Samstag gegenüber dem WDR.

Betroffen sind die Seiten der Rheinischen Post, des General-Anzeigers Bonn, der Aachener Zeitung, der Saarbrücker Zeitung und des Trierischen Volksfreunds. Das Unternehmen hat die Seiten selbst vom Netz genommen. Schäden seien nicht entstanden, Daten von Kunden und Nutzern nicht geklaut worden.

Websites eingeschränkt erreichbar

Die Webseiten waren am Samstagmittag eingeschränkt abrufbar, dort wurden nur Agenturmeldungen ausgespielt. "Wir arbeiten daran, die Störung schnellstmöglich zu beheben, und bitten um Entschuldigung" , hieß es auf den Portalen.

Wer für die Cyberangriffe bei der Rheinischen Post Mediengruppe verantwortlich ist, ist noch nicht bekannt.