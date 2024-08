Digital Streetwork noch nicht etabliert

Projekte zum Digital Streetwork haben zum Teil sehr unterschiedliche Ausrichtungen. So kümmert sich das Projekt "Local Streetwork on/ off" in Düsseldorf ebenfalls mit Extremismusprävention, spezialisiert sich aber auf salafistisch-islamistische Radikalisierung. Sie sind nicht in Gaming-Communities aktiv, sondern in Sozialen Netzwerken wie Facebook und Instagram. Darüber hinaus sollen auch online vor allem Jugendliche aus der Region erreicht werden.

Digital Streetwork ist immer noch ein Tropfen auf dem heißen Stein. Insbesondere dann, wenn man sich die Größe von solchen Online-Räumen anschaut. Jerome Trebing, Amadeu Antonio-Stiftung

In einigen der Projekte wird eigener Content produziert, um die Zielgruppen zu erreichen. Das bundesweite Projekt "streetwork@online", das seinen Hauptsitz ebenfalls in Düsseldorf hat, teilt zum Beispiel politische Aufklärungsvideos auf TikTok: