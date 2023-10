Radfahrer vs. Fußgänger: Immer mehr Unfälle befürchtet

2022 gab es in NRW 1.160 Zusammenstöße zwischen Radfahrern und Fußgängern, bei denen Menschen zu Schaden kamen. 181 Personen wurden dabei schwer verletzt, vier Personen starben. Das geht aus einer Studie der Unfallforscher des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (UDV) hervor. Deutschlandweit gab es 720 Schwerverletzte und 13 Todesfälle bei diesen sogenannten Fuß-Rad-Unfällen.

Häufiger Unfälle wegen E-Bikes und Lastenräder

Laut UDV-Chef Siegfried Brockmann wird diese Unfallkonstellation bislang kaum beachtet. Das wird sich in Zukunft ändern, glaubt der Unfallexperte. Und zwar aus zwei Gründen: " Fahrräder nehmen zahlenmäßig und nach Fahrleistung deutlich zu und mit E-Bikes und Lastenrädern werden sie auch schneller und schwerer. Die Bevölkerung wird auf der anderen Seite immer älter ", hieß es in einer Mitteillung des UDV. Und gerade Ältere, so die Studie, würden bei Fuß-Rad-Unfällen häufig schwer verletzt.

Problematisch: Parkende Autos und schmale Radwege

Als Unfallschwerpunkte hat die Studie vor allem Fußgängerzonen und Haltestellenbereiche ausgemacht. Eine typische Situation dabei: Fußgänger betreten überraschend den Radweg, weil ihre Sicht durch parkende Autos eingeschränkt ist. Der Großteil der Unfälle ereignete sich laut der Studie auf Radverkehrsflächen, also auf Radwegen oder gemeinsam genutzten Wegen und Bereichen, etwa in Parks oder in Fußgängerzonen.