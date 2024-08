Explosion am Nürburgring: Acht Teams ziehen Teilnahme an Rennen zurück

Acht Teams ziehen sich von Rennen zurück

Das Rennen soll aber dennoch wie geplant am Samstag stattfinden, teilte der Veranstalter, der MSC Ruhr-Blitz aus Bochum, dem WDR mit. " Wir sind alle zutiefst erschüttert und in Gedanken bei den Betroffenen ", der Vorfall stehe aber " nicht in einem direkten Zusammenhang mit der Veranstaltung, so dass wir zusammen mit unseren Teams beschlossen haben, das Event durchzuführen ", sagte auch Mike Jäger, Chef der Veranstaltergemeinschaft Langstrecke Nürburgring.

Ein Sprecher des MSC Ruhr-Blitz sagte dem WDR aber, dass acht der insgesamt 121 angemeldeten Teams sich im Zuge der Explosion vom Rennen zurückgezogen hätten - etwa weil Menschen aus dem Team direkt betroffen waren, ihre Fahrzeuge beschädigt wurden oder sie nicht mehr in ihre Box kommen, weil die Polizei dort ermitteln würde.

Bei einer Besprechung am Morgen seien die Teams über den Vorfall aufgeklärt worden. Ihnen sei es freigestellt worden, sich vom Rennen zurückzuziehen. Die Stimmung an der Strecke sei gedrückt, berichtete der Sprecher am Samstagmorgen.

Prominente Fahrer

Das sechsstündige ADAC Ruhr-Pokal-Rennen gilt als Saisonhighlight der Nürburgring-Langstrecken-Serie. Der MSC Ruhr-Blitz Bochum veranstaltet das Rennen seit Jahren. Teams aus ganz Deutschland und dem Ausland nehmen teil.