Bereits am Donnerstag lösen sich Nebel und Wolken vom Morgen mehr und mehr auf. Die Sonne setzt sich dann zunächst in Westfalen durch, später auch im Rheinland, sodass Temperaturen zwischen 23 Grad in der Hocheifel und 28 Grad im Rheinland erreicht werden. Im Mindener Land könnte sogar schon die 30-Grad-Marke überschritten werden.

Freitagabend Regen, Samstag sonnig und trocken

Auch am Freitag bleibt es freundlich. Zwar ziehen aus Richtung Eifel langsam Wolken auf und es kann am Nachmittag gerade im Rheinland Schauer und Gewitter geben. Die Temperaturen liegen aber dennoch bei warmen 24 Grad im Selfkant und bis zu 29 Grad an der Weser.

Der Samstag wird dann noch einmal ein Sommertag aus dem Bilderbuch: lockere Wolken, viel Sonne und durchweg trocken bei 25 bis 30 Grad. Erst am Sonntag ziehen im Laufe des Tages wieder Wolken auf, die Schauer und Gewitter bringen können.