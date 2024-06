WEITERE NACHRICHTEN

Trauerfeier in Bad Oeynhausen - mutmaßlicher Täter gefasst •

In Bad Oeynhausen hat es gestern am Abend eine Gedenkfeier für den getöteten 20-Jährigen gegeben. Etwa 650 Menschen fanden sich ein, um gemeinsam zu trauern und Anteilnahme zu demonstrieren. Unterdessen hat die Polizei wohl den mutmaßlichen 18-jährigen Hauptverdächtigen ermittelt. Der Mann wurde an seiner Wohnadresse festgenommen. Er soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Türkei gewinnt gegen Tschim Achtelfinale - und heute mal kein Fußball • BVB-Spieler Salih Özcan ist erleichtert, dass die Türkei im Achtelfinale der Fußball-EM steht. Nach dem Sieg der Mannschaft gegen Tschechien mit 2:1 feierten türkische Fans Autokorsos und Hubkonzerten bis spät in die Nacht - darunter in Köln, Wuppertal, Essen und Solingen. Im nächsten Spiel geht es für die Türkei gegen Österreich. Auch Georgien ist weiter - nach einem 2:0 gegen Portugal. Heute und morgen werden sich viele Fußball Fans verwundert die Augen reiben: Es gibt kein Spiel. Erst am Samstag geht es bei der EM mit den Achtelfinalen weiter.

Schwere Unwetter in Baden-Württemberg und Bayern • Unwetter haben die Regionen Bodensee und Oberschwaben, sowie die Gegend rund um Stuttgart schwer getroffen. Rettungsdienste waren nach eigenen Angaben im Dauereinsatz. Auch in Augsburg und den angrenzenden Landkreisen haben starke Regenfälle zu zahlreichen vollgelaufenen Kellern und überfluteten Unterführungen geführt. Mehrere Menschen mussten aus ihren Fahrzeugen gerettet werden.

EU-Gipfel in Brüssel startet • Zwei Tage lang geht es ab heute beim EU-Gipfel um wichtige Themen für Europa. Der Gipfel beginnt um 14 Uhr mit einem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Außerdem wird es an den beiden Tagen unter anderem um die strategische Agenda für die kommenden fünf Jahre und um den Krieg im Nahen Osten gehen. Darüber hinaus sollen die Personalien für die Top-Jobs bestätigt werden. Als nahezu sicher gilt die Nominierung der deutschen CDU-Politikerin Ursula von der Leyen für eine zweite Amtszeit als Präsidentin der EU-Kommission.

Preise an NRW-Autobahntankstellen deutlich teurer • Der ADAC hat eine bundesweite Stichprobe an Autobahntankstellen durchgeführt. Das Ergebnis: In NRW waren Super E10 und Diesel an Tankstellen auf der Autobahn im Schnitt mehr als 43 Cent teurer als an den nächstgelegenen Tankstationen abseits der Fernstraße. Den bundesweit größten Preisunterschied innerhalb eines Tankstellenpaares gab es auf der A2 in Westfalen: An der Autobahntankstelle auf der Rastanlage Rhynern Süd bei Hamm mussten die Kunden 54,2 Cent je Liter Super E10 mehr bezahlen als an der nächstgelegenen Tankstation abseits der Autobahn. Diesel kostete an der Autobahntankstelle 49,7 Cent mehr. Im letzten Jahr hatte der ADAC eine Stichprobe mit ähnlichen Ergebnissen durchgeführt.

Sicherheitsprobleme beim Zoll • Drogenfahnder des Zolls machen sich offenbar zunehmend Sorgen um ihre Sicherheit. Nach Recherchen von NDR und WDR befürchten sie zum Beispiel Angriffe von gewaltbereiten Banden, die ihre sichergestellten Drogen zurück wollen. Deshalb fordern die Zollfahnder eine bessere Ausstattung.

Neues Staatsbürgerschaftsrecht tritt in Kraft • Nach dem neuen Staatsbürgerschaftsrecht, das ab heute gilt, können Zuwanderer schneller die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten. Einbürgerungen sind damit schon nach fünf statt bisher acht Jahren möglich, bei "besonderen Integrationsleistungen" sogar nach drei Jahren. Mehrstaatigkeit wird generell zugelassen.