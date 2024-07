Urteil über falschen Islamberater der Landesregierung • Jahrelang war Ahmet Ü. als wichtiger Islamberater für das NRW-Schulministerium und als Lehrbeauftragter an der Uni Essen-Duisburg tätig. Zum Thema Integration galt er als gefragter Redner. Erst durch eine Recherche der Zeitung "Welt" kam heraus, dass der Mann einen falschen Professorentitel und manipulierten Lebenslauf hatte. Im Prozess gegen ihn wegen Urkundenfälschung und Betrug fällt heute am Landgericht Duisburg ein Urteil.

Erste deutsche "Invictus Games" in Düsseldorf • Im vergangenen Jahr waren es die internationalen Invictus Games, die in Düsseldorf mit viel Beifall gefeiert wurden. Heute starten, ebenfalls in der Landeshauptstadt, erstmals die "Invictus Germany". Über 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 21 Nationen kommen dazu für eine Woche nach Düsseldorf. Bei dem Sportfestival treten versehrte Soldatinnen und Soldaten und Einsatzkräfte in den Disziplinen Sitzvolleyball, Indoor-Rudern, Tischtennis und Spinning gegeneinander an.

Scholz will mehr Grenzkontrollen • Bundeskanzler Olaf Scholz will, dass es an den deutschen Grenzen weiter Kontrollen gibt - um zu verhindern, dass Menschen kommen, die ohnehin keine Chance auf ein dauerhaftes Asyl haben. Das sagte er zur Saarbrücker Zeitung. Zur EM hatte es Kontrollen an mehreren deutschen Grenzen gegeben, gerade laufen wegen Olympia welche bei Frankreich. Dauerhaft sind die Pass-Checks wegen des Schengen-Abkommens aber nicht erlaubt, sondern nur mit Ausnahmen und zeitlich befristet.

Netanjahu trifft Biden und Harris • Israels Regierungschef Netanjahu ist nach seinem Gespräch mit US -Präsident Biden im Weißen Haus auch mit Vizepräsidentin Harris zusammengetroffen. Harris bekannte sich im Anschluss klar zu Israel, äußerte aber auch Kritik an dessen Vorgehen im Gazastreifen. Außerdem drängte sie auf eine Waffenruhe im Krieg zwischen Israel und der Hamas. Zuvor hatte Netanjahu Biden für die Unterstützung seines Landes in den vergangenen 50 Jahren gedankt. Heute empfängt Ex-US-Präsident Trump Netanjahu auf seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida.

Waldbrände in Kanada • Weiterhin wüten heftige Waldbrände mit hunderten kleineren und größeren Feuern - derzeit vor allem in der Provinz British Columbia an der Westküste und der östlich angrenzenden Provinz Alberta. Ein Waldbrand hat den Ort Jasper im gleichnamigen Nationalpark in den Rocky Mountains nach Behördenangaben zu 50 Prozent zerstört. Die Bewohner waren rechtzeitig evakuiert worden. Der Jasper-Nationalpark ist Kanadas größter Nationalpark und für seine Berge, Gletscher, Seen und Wasserfälle bekannt. Er zieht jedes Jahr mehr als zwei Millionen Besucher an.

Spitze des Sinaloa-Drogenkartells geschnappt • Behörden in den USA melden einen Schlag gegen ein internationales Drogenkartell. Demnach wurden zwei Anführer des mexikanischen Drogenclans Sinaloa verhaftet - einer der gewalttätigsten und mächtigsten Drogenhandelsorganisationen der Welt. Einer der Verhafteten soll der Sohn des Drogenbosses El Chapo sein, der in den USA im Gefängnis sitzt.

DAS WETTER IN NRW

Regnerisch, nur ein bisschen Sonne • Richtung Wochenende wird das Wetter prompt wieder schlechter: Heute überwiegen lange Zeit die Wolken, zeitweise fällt Regen, der stellenweise auch kräftig sein kann. Im Laufe des Nachmittags sind zwischendurch kurze Momente mit Sonnenschein dabei, dann bilden sich aber wieder Schauer, örtlich sogar mit Gewittern. Immerhin: In den freundlichen Momenten steigen die Temperaturen am Nachmittag auf 22 bis 25 Grad.