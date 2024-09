Einen guten Morgen aus dem WDR-Newsroom wünschen euch Catharina Coblenz und Sabine Schmitt.

THEMA DES TAGES

Polizei setzt Ermittlungen zu Bränden in Essen fort - Kleinkinder weiter in Lebensgefahr • Durch die Brände am Samstagabend wurden 31 Menschen schwer verletzt, zwei kleine Kinder lebensgefährlich. Sie werden weiterhin behandelt - der Zustand des sechs Monate alten Babys hat sich WDR-Informationen zufolge am Sonntagabend verschlechtert. Die Kinder hatten Brandrauch eingeatmet, der ihre Lungen geschädigt hatte.

Ein 41-jähriger Syrer soll am Samstag in Essen die Brände in zwei Wohnhäusern gelegt und dann mit einer Machete Menschen in einem Gemüseladen bedroht haben. Er sitzt seit Sonntag wegen des Verdachts auf schwere Brandstiftung und versuchten Mordes in Untersuchungshaft. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei wollte er durch die Brände Menschen umbringen, die in dem Haus leben und seine Ex-Frau unterstützen.

Bundesfamilienministerin Paus hat nach der Gewalttat von Essen erneut die Umsetzung ihres geplantes Gesetzes zum besseren Schutz von Frauen und deren Kindern gefordert.