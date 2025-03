Viele Menschen, die Wurzeln in diesen Regionen haben, feiern auch hier in NRW. Weltweit feiern rund 300 Millionen Menschen Nowruz.

Traditionell gehört auch ein Goldfisch auf den Nowruz-Tisch.

Lyan aus Köln verbindet Nowruz auch mit ihrem Vater und den Geschichten, die er früher immer über den Iran erzählt hat. Eine Geschichte ist, dass die Kinder zu Nowruz immer neue Anziehsachen bekommen haben.

Nowruz heißt auch "Party, Party, Party"

Es gibt auch große Partys zu Nowruz. " Party, Party, Party und Musik ", so beschreibt es Lyan - man macht sich schick, putzt sich heraus.

Die Nowruz-Partys sind dann ähnlich wie eine Disko mit DJ oder mit Live-Musik und Programm. In NRW gibt es rund um den Nowruz-Stichtag, also die Tag- und Nacht-Gleiche am Donnerstag, Partys an vielen Orten: in Düsseldorf zum Beispiel in der Mitsubishi Electric Hall und im Zakk, in Essen auf Zeche Zollverein und in Köln etwa in der Luther-Kirche.