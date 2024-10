Die Niederlande wollen ab Ende November Grenzkontrollen einführen und illegal eingereiste Migranten nach Belgien und Deutschland zurückschicken. Das kündigte Premierminister Dick Schoof am Freitag in Den Haag an. Die Grenzkontrollen gehören zu der geplanten Verschärfung des Asylrechts, die Schoof dem Parlament vorlegte. Darauf hatten sich die vier Regierungsfraktionen, darunter die radikal-rechte Partei von Geert Wilders, geeinigt.

Verschärfung des Asylrechts: Das ist geplant

Neben den Kontrollen an allen niederländischen Außengrenzen will die Regierung auch Teile Syriens zu sicheren Gebieten erklären und demenentsprechend Flüchtlinge in ihre Heimat zurückschicken. Menschen ohne Asylstatus sollen schneller abgeschoben und Flüchtlinge mit Aufenthaltsgenehmigung in einfachen Sammelunterkünften untergebracht werden.

Über die Vorschläge des verschärften Asylrechts müssen noch beide Kammern des Parlaments abstimmen.

Grenzkontrollen: Das könnten die Auswirkungen sein

Wie genau die Grenzkontrollen ausgeführt werden, ist noch unklar. Die Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen ( AGEG ), ein Netzwerk von mehr als 100 Grenzregionen und Euroregionen in ganz Europa, veröffentlichte am Donnerstag einen Offenen Brief, in dem dazu aufgerufen wird, Kontrollen nur als " letztes Mittel " zu sehen, und sie nur dann einzuführen, " wenn eine ernsthafte Bedrohung der öffentlichen Ordnung oder der inneren Sicherheit besteht. "