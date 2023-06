Klimaanlage kaputt: Schwitzen im NRW-Landtag

Schwitzende Politiker, die sich mit dem Fächer oder Papier Luft zu fächern. Das alles ist möglich in diesen Tagen. Denn nach Ausfall der Klimaanlage wird es heiß im Düsseldorfer Landtag - richtig heiß.

" Aufgrund der hohen Temperaturen und vielen Glasflächen werden in dieser Woche in den Sitzungsräumen des Parlaments Temperaturen von über 30 Grad erwartet ", teilte der Landtag mit. Um den Parlamentsbetrieb aufrechterhalten zu können, habe Landtagspräsident André Kuper in Absprache mit allen Fraktionen den früheren Start der Sitzungen beschlossen. Die für diese Woche angesetzten Plenarsitzungen werden um zwei Stunden vorverlegt und beginnen jeweils schon um 8 Uhr morgens. Das teilte der Düsseldorfer Landtag Montagabend mit.

" Eine kurzfristige Reparatur ist aufgrund des hohen Brandschadens nicht möglich ", so der Landtag. Damit könnten der Plenarsaal und die weiteren Sitzungssäle " bis auf Weiteres " nicht klimatisiert werden.

Kabelbrand am Sonntag