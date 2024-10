2011 erhielten der langjährige Krupp-Manager Berthold Beitz und seine Ehefrau Else in Essen den Staatspreis. Mit der Auszeichnung wurde ihr Einsatz zur Verteidigung der menschlichen Würde ausgezeichnet, so die Staatskanzlei damas. Else und Berthold Beitz hatten im Zweiten Weltkrieg in Polen Hunderte Juden vor dem Tod gerettet. Mit dem Preis wurde auch ihr großes Engagement für den Strukturwandel in Nordrhein-Westfalen gewürdigt.