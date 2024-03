NRW und die EU: Wirtschaft profitiert durch gemeinsamen Handel

Die Zahlen sind schon beachtlich: in NRW entfallen fast 59 Prozent des Handelsvolumens auf die EU , während es bundesweit etwa 54 Prozent sind. Das ist das Ergebnis einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) im Auftrag der nordrhein-westfälischen Unternehmerverbände. Unter den Waren, die aus NRW in die EU ausgeführt werden, dominierten Produkte der Chemieindustrie, der Metallindustrie und des Maschinen- und Anlagenbaus, so die Studie.

17 Prozent aller Arbeitsplätze durch EU

Die Bruttowertschöpfung beträgt laut IW 139 Milliarden Euro, knapp ein Fünftel der Gesamtleistung der NRW -Wirtschaft. Mit Blick auf die Beschäftigung beziffert das IW die Zahl der direkt und indirekt vom Warenverkehr mit der EU abhängenden Job auf knapp 1,7 Millionen, was etwa 17 Prozent aller Arbeitsplätze im Land entspricht.

"Überragende Bedeutung der EU für NRW"

Der Geschäftsführer des Instituts der deutschen Wirtschaft aus Köln, Hubertus Bardt, verwies auch darauf, dass die ausländischen Direktinvestitionen an Rhein und Ruhr zum überwiegenden Teil aus Staaten der Europäischen Union stammten.

Arbeitgeberpräsident Arndt Kirchhoff betonte bei der Vorstellung der Studie "die überragende Bedeutung der EU für NRW ." Bei der bevorstehenden Europawahl am 9. Juni handele es sich deswegen um "eine Richtungswahl." Einem "Europa des Nationalismus und der Abschottung" erteilte der Arbeitgeberpräsident im Namen der nordrhein-westfälischen Firmen eine Absage. "Wir Unternehmer sind für Europa," sagte Kirchhoff.

Der zuständige Europaminister, Nathanael Liminski ( CDU ), sagte in Düsseldorf: "Bei aller berechtigten Kritik im Einzelnen zeigt die Studie schwarz auf weiß, wie sehr gerade unsere exportorientierte Wirtschaft und unsere weltoffene Gesellschaft in Nordrhein-Westfalen von der EU profitiert ."

Quelle:

Pressekonferenz IW

Pressemitteilung Staatskanzlei

Über das Thema berichten wir auch im WDR Hörfunk.