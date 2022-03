Linke will mit Gerichtigkeits-Themen wieder in den Landtag

Mit dem Thema Gerechtigkeit will die Partei Die Linke bei der Landtagswahl im Mai um Stimmen werben. " Wir zeigen was ist, und wie es in etwas Besseres verwandelt werden kann ", sagte Wahlkampfleiter Lukas Schön am Freitag bei der Präsentation der Kampagne. Die Partei werde " nicht lockerlassen ", bis das Versprechen eingelöst werde, dass " ungerechte Verhältnisse in gerechte verwandelt werden ".

Spitzenkandidatin Carolin Butterwege sagte: " Alle reden von Zukunft, wir reden von Gerechtigkeit im Hier und Jetzt ." Es gehe um Kinderarmut und Bildungsgerechtigkeit. " In einem reichen Land, in dem fast jedes fünfte Kind in Armut aufwächst, wollen wir dafür sorgen, dass alle Kinder von einer großen Zukunft träumen können ."