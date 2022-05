Die Landtagswahl im Münsterland

Bewerber:innen aus 11 Parteien

Von den münsterländischen Kandidatinnen und Kandidaten, die sich um einen Sitz im Düsseldorfer Landtag bewerben, sind nicht mal ein Drittel Frauen. Sie treten für elf verschiedene Parteien an. Dabei sind CDU, SPD, Die Grünen, FDP, AfD und Die Linke in allen 12 Wahlkreisen des Münsterlandes vertreten.

Hinzu kommen in den drei münsterischen Wahlkreisen zum Beispiel "Die Partei" und Volt. In den drei Wahlreisen im Kreis Steinfurt tritt "Die Basis" direkt an, in Coesfeld I, die Familienpartei und in Münster 2 die MSP (Moderne Soziale Partei). Informationen zu den einzelnen Beweber:innen gibt es in unserem Kandidatencheck.