SPD fordert Konzept gegen Hass und sexualisierte Gewalt im Netz

Konzept gegen Hass im Netz gefordert

Genau das verlangt auch ein Antrag der SPD-Fraktion für die Landtagssitzung in dieser Woche, der am Dienstag in Düsseldorf vorgestellt wurde. " No-Go-Area Internet? Sexualisierte Gewalt und Sexismus im Internet bekämpfen! " heißt es darin. Zwar passiere schon " viel " in NRW, " aber das reicht nicht aus ", sagte die medienpolitische Sprecherin Ina Blumenthal. Es brauche eine " gesamtübergreifende Strategie " des Landes.

Dazu zählt nach Ansicht der SPD eine zentrale Beratungsstelle für Opfer von digitaler Gewalt. Zwar gebe es schon vereinzelte Anlaufstellen für Betroffene. Viele wüssten aber nicht, wohin sie sich mit ihren Problemen wenden könnten. Eine zentrale Stelle könne eine klare Adresse für niedrigschwellige Hilfe sein und regionale Akteure besser vernetzen.

Aufklärung und Fortbildung

Darüber hinaus fordert die SPD ein einheitliches Konzept des Landes über die verschiedenen Ressorts der Ministerin hinweg. In den Schulen müsse vermehrt aufgeklärt und die Eltern stärker einbezogen werden. Polizisten und Polizistinnen sollten entsprechende Fortbildungen bekommen und auch bei Staatsanwaltschaften und den Gerichten eine Sensibilisierung zu dem Thema stattfinden.