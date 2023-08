Trainer Xabi Alonso von Bayer Leverkusen hat den Rücktritt des durch den Kuss-Skandal heftig in die Kritik geratenen spanischen Verbandschefs Luis Rubiales gefordert. " Das war nicht akzeptabel ", sagte Spaniens früherer Welt- und Europameister vor dem Bundesligaspiel bei Borussia Mönchengladbach am Samstag dem TV-Sender Sky: " Es ist klar: Er kann nicht bleiben in dieser Situation. " Alle Menschen hätten sehen können, was passiert sei, ergänzte Alonso.

Rummenigge: "Absolut okay"

Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge vom FC Bayern München hatte hingegen Verständnis für Rubiales' Verhalten gezeigt und gesagt: " Wenn man Weltmeister wird, ist man emotional. Und was er da gemacht hat, ist - sorry, mit Verlaub - absolut okay ."

Darauf reagierten Anhänger des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg mit Spruchbändern, die beim Duell mit Werder Bremen hochgehalten wurden: " Faust statt Kuss für Rubiales und Rummenigge - sorry, mit Verlaub - absolut OK " und " Machtverhältnisse wieder 1A ausgespielt. Frauen gewinnen WM - toxische Männlichkeit in aller Munde ".

Kapitänin Popp entsetzt über vereinzeltes Verständnis für Rubiales

" Niemand, absolut niemand sollte dies als Kleinigkeit abtun ", schrieb Kapitänin Alexandra Popp auf ihrem Instagram-Account. "Es war nicht nur der erzwungene Kuss an Jenni Hermoso, sondern auch das Fassen in den Unterleib oder das Tragen von Athenea del Castillo. Sollte ein Funktionär und Repräsentant so etwas tun? NEIN! "

Weiter heißt es in dem Statement: " Nun müssen wir eigentlich dankbar sein, dass im Überschwang des WM-Finals jemand in Verantwortung wie der spanische Verbandspräsident sein vermeintlich wahres Gesicht gezeigt hat. Es ist traurig, wenn auch in der deutschen Fußball-Welt anscheinend noch nicht alle aufgeklärt genug sind, das einschätzen zu können. "

Auch in NRW-Vereinen Thema

Spielerinnen des Vereins SC Grimmlinghausen 1936 in Neuss erklärten im WDR-Interview, übergriffiges Verhalten sei nicht akzeptabel: " Wenn mir das passiert wäre, würde ich persönlich mich total unwohl fühlen. Man hat ja auch gesehen, dass der Präsident die Spielerin auch sozusagen festgehalten hat ." Hermoso habe hilflos gewirkt - für sie gehe das gar nicht, sagt eine der Juniorinnen dort.