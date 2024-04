Kommt Russland wegen Kriegsverbrechen vor den Internationalen Strafgerichtshof?

Was ist ein Kriegsverbrechen?

Als Kriegsverbrechen werden in Deutschland laut Bundesjustizministerium "schwere Verstöße gegen Regelungen des humanitären Völkerrechts" bezeichnet. Dazu zählen:



Tötung, Geiselnahme, Folter und Vergewaltigung von Zivilbevölkerung und Kriegsgefangenen

Angriffe auf die Zivilbevölkerung, auf Krankenhäuser, Kirchen, Schulen, Universitäten und Denkmäler

Plünderungen und Zerstörung von Eigentum

Angriffe auf humanitäre Hilfsmissionen, friedenserhaltende Missionen und auf Missionen des Roten Kreuzes

Verwendung von biologischen, chemischen Waffen und Atomwaffen

Wie können solche Kriegsverbrechen geahndet werden?

Das geht zum einen national, also innerhalb eines Landes, das die Notwendigkeit zu Ermittlungen sieht - selbst, wenn die Verbrechen in einem anderen Staat stattfinden. In Deutschland ermittelt dann der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof. Auch zum Ukrainekrieg laufen bereits Ermittlungen beim Generalbundesanwalt. Dazu wurde sogar ein eigenes Referat eingerichtet.

74 Zeugen hat das Bundeskriminalamt (BKA) nach WDR-Informationen bereits zu möglichen Kriegsverbrechen in der Ukraine vernommen. Auch Foto- und Videomaterial aus sozialen Netzwerken und Satellitenbilder der Bundeswehr werden ausgewertet.

Beim BKA geht man aber davon aus, dass möglicherweise erst in einigen Jahren tatsächlich Haftbefehle gegen bestimmte Personen erwirkt werden könnten - etwa gegen hochrangige Kommandeure der russischen Armee oder auch die politische Führung im Kreml.

Auch zahlreiche andere Staaten haben nationale Ermittlungen gegen Russland aufgenommen. "Das hat es in dieser Dichte selten während eines noch laufenden so dramatischen Konflikts gegeben", sagte Claus Kreß, Professor für internationales Strafrecht an der Universität Köln, am Dienstag dem WDR.