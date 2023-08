Helfer-Tod am K2: Kritik am Extrem-Bergsteigen für alle

Der Vorfall ereignete sich vor rund zwei Wochen: Der pakistanische Bergträger Mohammed Hassan war am zweithöchsten Berg der Welt, dem K2, gestürzt und schließlich ums Leben gekommen. Anschließend wurden Videos bekannt, wie Dutzende Bergsteiger an dem in seinem Seil hängenden, noch lebenden Helfer vorbeigestiegen sein sollen, ohne zu helfen.

Eine Untersuchungskommission in Pakistan will jetzt die Hintergründe des Todes ermitteln. Am Donnerstag würden erste Zeugen befragt, so ein Sprecher. Der Vorfall wirft erneut ein kritisches Licht auf die zunehmende Beliebtheit der welthöchsten Berge für Touristen aus aller Welt.

Alpinist: Leute wollen sich nicht aufhalten lassen

Der österreichische Alpinist Wilhelm Steindl war am Unglückstag selbst am K2 unterwegs, war aber wegen der schwierigen Wetterverhältnisse in ein Lager zurückgekehrt. Drohnenaufnahmen seines Kameramanns zeigten aber, so Steindl, wie etwa 70 Bergsteiger an der engen Stelle in rund 8.300 Metern Höhe an dem Sterbenden vorbeigegangen seien.

K2 ist einer der gefährlichsten Berge