Kitas in NRW schlagen Alarm

Es fehlt nicht nur an Fachkräften, es fehlt vor allem auch Geld! Die Zahl der zu betreuenden Kinder steigt beständig. Im neuen Kindergartenjahr ab dem 1. August sollen in Nordrhein-Westfalen 760.619 Kinder in Kindertagesstätten oder von einer Tagesmutter betreut werden, teilt das Landes-Familienministerium mit. Das sind knapp 9.000 Betreuungsplätzen mehr als im Vorjahr.

Für die Personalnot in Kitas gibt es allerdings keine kurzfristige Lösung seitens des Landes. Einige Städte und Kitaträger versuchen sich mit kreativen Lösungen selbst zu helfen: Zusammen mit Jugendämtern, Jobcentern und Berufkollegs starten sie Werbekampagnen, bieten Umschulungen und Weiterbildungen zur Fachkraft.

Spanische Erzieherinnen in Mönchengladbach

Stadt und Träger aus Mönchengladbach zum Beispiel haben einen alternativen Weg ausprobiert und sich Fachkräfte aus dem Ausland geholt. 30 Spanierinnen arbeiten dort als Erzieherinnen, einige schon seit gut zwei Jahren und sie können sich vorstellen, auch noch ein paar weitere Jahre in Mönchengladbach zu bleiben.